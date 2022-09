Tiesitkö tätä? Buckinghamin palatsissakin noudatetaan erikoista perinnettä, johon liittyy mehiläiset – voimissaan jo vuosisatojen ajan

Kun kuningatar Elisabet kuoli, niin Buckinghamin palatsin kuninkaallinen mehiläistenhoitaja John Chapple, 79, kertoi kuningattaren mehiläisille, että heidän omistajansa menehtynyt. Mehiläisille kerrottiin myös, että heidän uusi isäntänsä on kuningas Charles . Perinne on ollut voimissaan jo vuosisatojen ajan.

Chapple on ollut palatsin virallinen mehiläistenhoitaja 15 vuoden ajan, vaikka on nykyisin jo eläkkeellä. Hän matkusti Buckinghamin palatsiin ja Clarence Houseen 9. syyskuuta suorittamaan taikauskoisen rituaalin ja sitoi pesiin mustia nauhoja. Hän myös kehotti mehiläisiä olemaan hyviä uudelle isännälleen.

/All Over Press

/All Over Press

– Clarence Housessa on 2 pesää ja palatsissa 5. Tähän aikaan vuodesta jokainen pesä sisältää noin 20 000 mehiläistä, mutta en ole kovin hyvä laskemaan niitä. Niitä on yli miljoona kesällä, Chapple kertoi.

– Se on hyvin vanha ja vakiintunut perinne, mutta ei mitenkään kovin tunnettu, kertoi folkloristi Mark Norman, joka on tutkinut muun muassa mehiläisille kertomisen perinnettä.

Norman kertoi, että perinteen mukaan mehiläisille perheenjäseninä on tiedotettava perheen tärkeimmistä elämäntapahtumista, erityisesti syntymästä ja kuolemasta. Mehiläistenhoitajat koputtavat jokaiseen pesään, toimittavat uutiset ja mahdollisesti peittävät pesän suruaikana mustalla kankaalla. Käytäntö tunnetaan yleisimmin Britanniassa, mutta sitä esiintyy myös Yhdysvalloissa ja muualla Euroopassa.

– 1700- ja 1800-luvuilla uskottiin, että mehiläisille kertomisen laiminlyönti saattoi johtaa erilaisiin onnettomuuksiin, kuten niiden kuolemaan tai lähtemiseen tai hunajan epäonnistumiseen. Nykyään mehiläistenhoitajat eivät ehkä usko saavansa huonoa onnea, mutta he voivat jatkaa perinteen noudattamista kunnioituksen merkkinä, Norman kertoi.

– On ollut hieno etuoikeus tehdä tällaisia ​​asioita kuningattaren ja toivottavasti nyt kuninkaan puolesta. Toivon, että he haluavat edelleen pitää mehiläiset tiloissaan. Ei sitä koskaan tiedä. He saattavat sanoa, että ottakaa mehiläiset pois, mutta en usko, että niin tapahtuu, vaikka eihän sitä koskaan tiedä, Chapple pohti.