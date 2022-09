Näin Iso-Britannia pysähtyy, jos kuningatar Elisabet kuolee – tällainen on operaatio "London Bridge"

Tämä artikkeli on julkaistu ensimmäisen kerran marraskuussa 2019. Se julkaistaan nyt uudelleen kuningattaren terveystiedoilla päivitettynä.

Operaatio "London Bridge"

Buckinghamin palatsilla on erittäin yksityiskohtainen toimintasuunnitelma, joka otetaan käyttöön välittömästi kuningattaren kuoleman jälkeen. Operaatio kulkee tiettävästi nimellä "London Bridge" pääkaupungissa sijaitsevan kuuluisan nähtävyyden mukaan.

Kuninkaallinen perhe kerääntyy yhteen

Koodikieli käyttöön

Kertoman mukaan edellinen koodi, jolla tiedotettiin hallitsijan kuolemasta, oli "London Bridge is down" (suom. London Bridge on kaatunut).