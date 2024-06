Tiesitkö tämän? 10 faktaa EU-parlamentista

– EU-parlamentti on EU:n kansanedustuslaitos.



– Euroopan parlamentti on ainoa suorilla vaaleilla valittava EU:n toimielin. Sillä on sekä lainsäädäntö-, valvonta- että budjettivastuita.



– EU-vaalien jälkeen EU-parlamentti valitsee Euroopan komission puheenjohtajan ja hyväksyy uudet komissaarit. Parlamentti myös valvoo komission toimintaa. Komissio vastaa EU:n päivittäisestä toiminnasta ja muun muassa ehdottaa uusia lakeja.



– Parlamentti tekee EU:n lainsäädäntöä koskevat päätökset yhdessä Euroopan unionin neuvoston kanssa. Neuvosto edustaa EU-maiden hallituksia. Käsiteltävä aihe määrittää, ketkä ministerit neuvoston kokoukseen kulloinkin osallistuvat.



– Parlamentti ja neuvosto hyväksyvät EU:n budjetin.



– Parlamenttiin valitaan 720 jäsentä eli meppiä. Kustakin maasta valittavien edustajien määrä on suurin piirtein suhteutettu maan väkilukuun. Suomesta valitaan 15 jäsentä.



– Parlamentin täysistunnot pidetään Strasbourgissa Ranskassa ja Brysselissä Belgiassa. Istuntojen valmistelua varten jäsenet toimivat Suomen eduskunnan tapaan valiokunnissa. Parlamentissa on 20 tiettyihin asioihin erikoistunutta valiokuntaa. Parlamentti voi lisäksi asettaa väliaikaisia valiokuntia sekä tutkintavaliokuntia.



– Parlamentin jäsenet muodostavat ryhmiä poliittisten näkemystensä, eivät kansalaisuutensa mukaan.



– Parlamentilla on 24 virallista työkieltä. Kielten määrä on kasvanut sitä mukaa, kun unioniin on liittynyt uusia jäsenvaltioita.



– Suomesta tuli EU:n jäsen vuonna 1995 samaan aikaan Ruotsin ja Itävallan kanssa.