Miksi EU-komissiolla on merkitystä? Tällaisista asioista komissio päättää – käyttää valtaa ja paimentaa toteutusta

Komissiolla on kuitenkin valtaa.

Edustaa EU:ta kansainvälisillä kentillä

Britannian vastaosapuoli maan EU-eroneuvotteluissa on sisämarkkinakomissaari Michel Barnier, joka nimitettiin 2016 brexit-pääneuvottelijaksi.

Toiset salkut ovat halutumpia kuin toiset. Esimerkiksi rahankäyttöä ja talousasioita käsitteleviin komissaarien työhuoneisiin on tunkua. Näitä salkkuja on useita erilaisten salkkunimikkeiden alla.

Yhteinen etu kotimaan edelle

Komission tarkoitus on ajaa EU:n yhteisiä etuja.

Komisaareja on 27. Kukin jäsenmaa esittää oman komissaariehdokkaansa. Komissaarin härski kotiinpäin veto ei jäisi huomaamatta. Jäsenmaita on ainakin vielä 28, mutta Britannia ei enää aseta omaa komissaaria.

Komissiota johtaa puheenjohtaja. Hän on EU:n yhteiset näkyvät kasvot. Luultavasti jokainen suomalainenkin on kuullut luxemburgilaisen nimen Jean-Claude Juncker. Komission seuraava puheenjohtaja on saksalainen Ursula von der Leyen.