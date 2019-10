Tiesitkö? Suomen luonto ei ole unohtanut Tshernobylin radioaktiivista katastrofia – tämä kannattaa muistaa sieniä käsitellessä

Suomen luonnossa, kuten esimerkiksi sienissä on kuitenkin edelleen onnettomuudessa levinnyttä radioktiivista cesiumia. Lisäksi sienissä on sitoutuneena myös luonnon omia radioaktiivisia aineita. Tämä on hyvä pitää mielessä nyt sienestyskauden aikana.