Tiesitkö, että Peaky Blinders -sarjan rikollisjengi oli oikeasti olemassa? Kurkista aavemaiseen vankilaan, josta löytyy pahojen poikien hämmentävän yhdennäköiset pidätyskuvat

Birminghamilaisen rikollisjengin edesottamuksia seuraava TV-sarja on saanut jo viisi tuotantokautta ja sarjan luoja Steven Knight on lupaillut faneille sen jatkuvan lähitulevaisuudessa vielä ainakin kahdella kokonaisella tuotantokaudella.

Gangsterijengi istui telkien takana birminghamilaisessa vankilassa

"He aiheuttivat paljon surua ihmisille"

– Minulta kysytään monesti, että oliko Peaky Blinders oikea rikollisjengi. Kyllä he olivat ja he aiheuttivat aikoinaan paljon surua ihmisille. Olemme varovaisia siinä, ettemme glorifoi heidän tekojaan liikaa, Rice kertoo.

