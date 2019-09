Tiedusteluvaliokunta kuulee Ukraina-ilmiantajan todistajanlausunnon "sensuroimattomana"

Trumpin joukot pyrkivät keikauttamaan asetelmaa



Presidentti Trumpin joukot pyrkivät sunnuntaina kääntämään asetelmaa ylösalaisin. He väittivät, että todellinen ilmiantaja on presidentti itse, koska hän on kehottanut Ukrainaa tutkimaan Bideneitä. Trump itse on nimittänyt tutkintaa noitavainoksi.