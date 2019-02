"Tiedän, että asia on herkkä, mutta tällaisista asioista on uskallettava puhua" – Sampo Terho kertoo, miksi haluaa rajoittaa vieraskielisten oppilaiden määrää kouluissa

– Viime aikoina on puhuttu paljon siitä, että maahanmuutto ei saa pakkautua tietyille alueille ja maahanmuutto ei saa ghettoutua. Usein se ilmiö lähtee siitä, että maahanmuuttajat alkavat tulla hyvinkin paljon yliedustetuiksi kouluissa, Terho sanoo MTV Uutisille.

"Perustuslain vastainen"

– Tiedän, että asia on herkkä, mutta tällaisista asioista on uskallettava puhua, jos aiotaan välttää niitä ongelmia, joita ympäri Länsi-Eurooppaa on maahanmuuton ympärillä nähty, ja nähdään jo Suomessakin osittain, Terho sanoo.