IS: Simon Elo vertaa Jussi Halla-ahoa Donald Trumpiin – uutuuskirjassa yksityiskohtia perussuomalaisten hajoamisesta

Ilta-Sanomat kertoo, että kirjan lähteinä on käytetty ainakin Elon päiväkirjamuistiinpanoja sekä lehden laajaa juttua vuodelta 2017. Elo seurasi perussuomalaisten hajaannusta ja puheenjohtajataistoa aitiopaikalta.

Elo: Halla-aholla yhtäläisyyksiä Donald Trumpin kanssa

– Halla-aho on taitava sanankäyttäjä, joka nosti kirjoituksillaan vuosia sitten tarpeellista keskustelua maahanmuuttopolitiikasta, mutta on sortunut läheiseen yhteistyöhön äärioikeistolaisten liikkeiden kanssa. Halla-aho ei ole johtaja, joka johtaa haluamaansa suuntaan, vaan keulakuva, joka on tarvittu sisulaisen perussuomalaisuuden kurkiauraksi, Elo toteaa.