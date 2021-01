Sampo Terho sai ministerinä oivalluksen – avautuu nyt elämänsä uudesta suunnasta: "Poliittinen urani ei ole tauolla, se on ohi"

Nyt Terho on kirjoittanut esikoisromaanin Olev Roosin kyyneleet (WSOY, 2021).

"Kulttuuri on uusi kotini"

– Kulttuuri on uusi kotini. Politiikka antoi paljon, mutta minä olen osani tehnyt. Poliittinen urani ei ole tauolla, se on ohi.

– En varmasti tule olemaan ammattikirjailija, joka tekisi pelkästään kaunokirjallisuutta. Kaiken muun toiminnan ohessa haluan kuitenkin jatkaa tätä. Tein nuorempana useamman käsikirjoituksen, mutta harrastelijakirjailijan into ei välttämättä riittänyt sellaiseen viimeistelyyn, joka ylittäisi julkaisukynnyksen.

Terholla onkin jo pöydällään seuraavan kirjan idea. Hän on myös perustanut tuotantoyhtiön, jonka pyrkimys on kuvata historiallisia dokumentteja. Elokuvakäsikirjoitustakin Terho on ehtinyt työstämään.