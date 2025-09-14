Ruotsin kruununprinsessa Victoria kirjautui viime vuoden elokuussa kadetiksi tullakseen upseeriksi. Koulutuspäätöstä lujitti epävarma tilanne maailmalla. MTV Katsomossa on nyt nähtävissä ruotsalaisdokumentti Victorian tiestä upseeriksi.

Ruotsin tuleva kuningatar on pukeutunut sotilasasuun ja ryömii eteenpäin metsässä.



– Tuliasemiin! Eteenpäin!



Kruununprinsessa Victoria laukaisee aseen.



Ei ole olemassa ohjekirjaa siitä, miten kruununprinsessa tulee kouluttaa ja valmistella.



Koulutus on laaja. Kruununprinsessan opintoihin on kuulunut valtiotiedettä, kieliä, rauhan- ja konfliktintutkimusta sekä diplomaattikoulutus.



Yliopisto-opintoja hänellä on Ruotsista ja ulkomailta. Lisäksi Victoria on saanut sotilaan peruskoulutuksen, mutta on puuttunut jotain, mitä aiemmilla hallitsijoilla on ollut.



Upseerin koulutus.

"Ruotsi altis monille haasteille"

Tästä syystä kruununprinsessa Victoria kirjautui viime vuonna kadetiksi kehittääkseen sotilastaitojaan ja tullakseen upseeriksi.



Ruotsin TV4:n dokumentissa seurataan Victorian koulutusta. Dokumentti on nyt nähtävissä kokonaisuudessaan myös MTV Katsomossa.



– Maamme on altis monille haasteille. Elämme vakavia aikoja, kruununprinsessa Victoria sanoo dokumentissa.

– Minusta on hyvin tärkeää olla tietoinen maailman tilasta. On hyvin tärkeää, että me maana vahvistamme kykyjämme ja valmiuttamme.

Lapset kysyvät sodasta

Kruunuprinsessa on myös äiti, joka on joutunut selittämään esimerkiksi sotaa Ukrainassa prinsessa Estellelle ja prinssi Oscarille.



– Se on todella vaikeaa. Tilanne on käsittämätön meille kaikille. On edelleenkin vaikea ymmärtää, miksi ja miten.



– Selittäminen on todella vaikeaa.



Victoria uskoo, että lasten kanssa sodasta ja turvallisuudesta keskusteltaessa on oltava mahdollisimman avoin.

– Jos he kysyvät jotain, siihen on vastattava parhaansa mukaan, Victoria sanoo.

"Hauska olla osa ryhmää"

Rykmentin komentaja kertoo kruununprinsessan koulutuksen etenemisestä.



– Olemme edenneet koulutuksessa perusasioista toimimiseen sotilaana ja komentajana yksikössä. Päivä on ollut täynnä hyviä harjoituksia, kertoo komentaja.



Victoria on innoissaan juuri käytännön harjoituksista.



– Koulutukseni on muutoin hyvin teoreettista ja akateemista.



– On ollut hienoa päästä harjoittelemaan käytännössä ja soveltamaan oppimaansa, Victoria kertoo.

Kruununprinsessa saa kehuja ryhmänsä jäseniltä.



– On kunnia osallistua kruununprinsessan koulutukseen, yksi ryhmäläisistä kertoo dokumentissa.



Onko hän ollut utelias, kysyy TV4:n toimittaja Anders Pihlblad.



– On, ja nopea oppimaan.

Koulutus pitkäaikainen haave

Victoria kertoo tässä ja muissa koulutuksissa hankitun osaamisen olevan käytössä joka päivä.



– Ymmärrän paremmin ja syvemmin eri huolenaiheita ja yhteiskunnan osa-alueita. Tässä hyöty on ilmiselvää.

Maailmanlaajuinen levottomuus lujitti kruununprinsessa ajatusta siitä, että upseeriksi kannattaa opiskella.



– Osittain. Olen tosin aina halunnut suorittaa tämän koulutuksen, mutta se ei ole onnistunut monista syistä.



– On kyse myös maailman tilanteesta ja Nato-jäsenyydestämme, sillä Puolustusvoimissa on menossa suuri muutos.



– Niiden takia tämä tuntuu ajankohtaisemmalta kuin koskaan.

Sotilaskoulutus on perinne

Kautta historian on ollut selvää, että Ruotsin kruununperillinen saa sotilaskoulutuksen. Niin Bernadotte-suvun kuninkaat kuin useimmat muutkin hallitsijat.



Armeijan johtaminen kentällä oli aiemmin osa kuninkaan roolia. Viimeisin sota, jossa Ruotsi on ollut mukana, oli Kaarle Juhanan aikaan.



Häntä seuranneet Oskar I ja muut hallitsijat eivät ole joutuneet puolustamaan Ruotsia tai johtamaan armeijaa sodassa.



Armeijan johtaminen on kuitenkin ollut osa heidän koulutustaan.

Rankkaa fyysistä harjoittelua

– Rauhallisesti. Kädet pysyvät köydellä, Victoriaa ohjeistetaan.



Kruununprinsessa joutuu koulutuksessa myös fyysisesti vaativiin harjoituksiin.



– Saa mahdollisuuden kokeilla ja koetella itseään. Turvallisuuden tunne kasvaa, kun tajuaa, mihin pystyy.

Naiset eivät ole aina olleet täysin tervetulleita Puolustusvoimiin. Ruotsissa kaikki tehtävät sallittiin naisille vasta vuonna 1989.



Toivotteko innoittavanne naisia hakeutumaan Puolustusvoimiin?



– Toivon niin. Puolustusvoimat on hieno työnantaja, joka tarvitsee paljon pätevyyttä ja erilaisia ihmisiä.



–Toivon innoittavani. Ei myöskään tarvitse olla ihan nuori, Victoria vinkkaa.

Aito sitoutumien ja kiinnostus

Kruununperillisen rooli sisältää hyvin paljon eri osia.



– Jälkikäteen ajateltuna nykyisessä tilanteessa, toivon ehkä, että olisin syventynyt enemmän juuri tähän osaan.



Miten upseerikoulutus vahvistaa kruununprinsessaa roolissaan?



– Ennen kaikkea koulutus vahvistaa kykyäni sisäistää tietoa paremmin ja ymmärtää asioita syvällisesti. Olen myös kokenut tarvetta siihen.



Kruununprinsessa toivoo, että hänen osallistumisensa harjoituksiin nähdään aitona sitoutumisena ja kiinnostuksena.

Entä Estelle?

Kruunuprinsessa Victorian sotilaskoulutus jatkuu syksyllä hänen omasta toiveestaan. Ensin Ilmavoimissa.



Kuka tietää, ehkä Victoria nähdään ohjaamassa Gripen-hävittäjää.



Prinsessa Estellestä tulee aikanaan kuningatar. Miltä seuraavan sukupolven sotilaskoulutus näyttää?



– Kaikelle on aikansa. Voin vastata nyt vain omasta puolestani.