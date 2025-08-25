Prinssi Carl Philip pääsi merkittävään joukkoon rata-autoilussa

Prinssi Carl Philip sijoittui kolmanneksi rata-autoilun PRO AM -sarjassa viikonloppuna.SPA | Swedish Press Agency
Julkaistu 25.08.2025 11:35
Teresia Jokela

teresia.jokela@mtv.fi

Prinssi Carl Philip on ajanut 100 kilpailua rata-autoilun parissa. 

Prinssi Carl Philip ajoi tällä kaudella ensimmäistä kertaa Porsche Carrera Cup Scandinaviassa Kanonloppet-kilpailussa, joka ajettiin Gelleråsenin kilparadalla Karlskogassa, Ruotsissa 15.–16. elokuuta. Porsche Carrera Cup Scandinavia kertoo asiasta nettisivuillaan.

Tämän myötä hän pääsi kuljettajien joukkoon, jotka ovat ajaneet vähintään 100 kilpailua mestaruussarjassa. Lauantain ensimmäinen lähtö Karlskogan radalla oli nimittäin prinssin sadas kilpailu vuoden 2008 debyyttinsä jälkeen. 

Prinssi sijoittui kolmanneksi PRO AM -kilpailussa, mikä oli hänen ensimmäinen starttinsa kilpakaudella. Hän ajaa Porsche 911 GT3 -autoa.

Prinssin kilpauran alku herätti vuonna 2008 paljon huomiota. Etenkin viralliset testit kiinnostivat mediaa kovasti Gelleråsenin kilparadalla keväällä 2008, kun satoi runsaasti lunta.

Kanonloppet on prinssi Carl Philipin kymmenes kausi Porsche Carrera Cup Scandinaviassa. Debyyttivuodestaan 2008 lähtien hän kilpaili neljä kautta peräkkäin. 

Sen jälkeen seurasi seitsemän vuoden jakso, jonka aikana hän menestyi muun muassa Swedish GT:ssä ja Swedish Touring Car Championship -kiertoajelusarjassa ennen kuin hän palasi Porsche Carrera Cupiin vuonna 2019.

Seuraavalla kaudella Carl Philip sijoittui kahdeksanneksi mestaruussarjassa ja toiseksi vanhempien kuljettajien Masters Cupissa.

Kaudella 2021 prinssi sijoittui kolmanneksi Masters Cupissa ja vuonna 2022 hän voitti neljä kertaa yhtä monessa startissa Porsche Sprint Challenge Scandinavia -tukisarjassa.

Vuodesta 2023 lähtien Carl Philip on osallistunut mestaruussarjaan satunnaisesti, kuten myös tänä vuonna. Kanonloppet-kilpailun lisäksi hänellä on suunnitelmissa osallistua finaaliin Mantorp Parkissa, Ruotsissa 19.–20. syyskuuta.

