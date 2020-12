THL muuttaa suositusta ja vastaa rokotehävikkiin: Suositamme, että pullosta käytetään kaikki annokset

– Tässä on kyse useamman asian summasta. Olemme saaneet tietää, että rokotepullossa on enemmän rokotetta kuin viiteen annokseen. Ja nyt on selvinnyt, että myöskin Suomessa käytettävillä neuloilla ja ruiskuilla on mahdollista ottaa kuusi annosta rokotepullosta. Kukaan ei halua, että käyttökelpoista rokotetta menee hukkaan enemmän kuin on pakko, Kontio jatkaa.