THL: Vanhuspalveluissa työvoimapula – neljäsosassa kotihoidon yksiköistä joka viikko riittämätön määrä työntekijöitä

Koronaepidemia pahensi vajetta

Sosiaali- ja terveysalan henkilöstöä on jouduttu siirtämään koronaepidemian hoitoon, mikä vaikeuttaa entisestään vanhuspalveluiden hankalaa rekrytointitilannetta. Epidemia on myös lisännyt työntekijöiden poissaoloja, mikä puolestaan on nostanut sijaistarvetta.