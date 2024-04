Hyvinvointialueilla pulaa yliopistokoulutetuista ammattilaisista

Hyvinvointialueilla on vaikeuksia saada riittävästi koulutettuja ammattilaisista avoimiin tehtäviin. Suhteellisesti eniten pulaa on yliopistokoulutuksen saaneista ammattilaisista, kuten sosiaalityöntekijöistä, puheterapeuteista ja psykologeista.



Asia selviää Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT:n tuoreesta kyselystä. Siinä selvitettiin hyvinvointialueiden täyttämättömiä tehtäviä yhden päivän aikana viime lokakuussa.



Lastensuojelussa vajaus sosiaalityöntekijöistä on erityisen vaikea, sillä lokakuussa täyttämättä oli lähes joka viides tehtävä. Puheterapeuttien tehtävistä auki oli joka kuudes. Psykologien paikkoja oli hieman vähemmän avoinna kuin puheterapeuttien.



– Sosiaali- ja terveyspalveluissa on kärsitty henkilöstöpulasta jo pitkään. Työvoimapulan juurisyy on se, ettei ammattilaisia kouluteta riittävästi suhteessa palveluiden kysyntään, sanoo KT:n pääekonomisti Juho Ruskoaho tiedotteessa.