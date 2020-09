THL: Uusia koronatartuntoja 149, tartuntamäärä kaksinkertaistui kahden viikon jaksolla: "Paine sairaalahoitoon on huomattava"

Eilen koronatartuntoja oli yhteensä 9 743. Uusia tartuntoja on siis tänään 149. Puolet uusista tartunnoista on peräisin pääkaupunkiseudulta. Helsingissä uusia tartuntoja todettiin 50.

Kahden viikon ajalta tartuntoja on 1 167, mikä on 584 tapausta enemmän kuin edeltävän kahden viikon jakson 583 tartuntaa.

Viimeisten seitsemän vuorokauden aikana tartuntoja on raportoitu 697 (aiemmin 470).

Koronaviruksen suurimmat ilmaantuvuusluvut ovat Keski-Suomen (46,6), Etelä-Savon (38,7), Helsingin ja Uudenmaan (35,9), Päijät-Hämeen (18,6) ja Pirkanmaan (17,9) sairaanhoitopiirien alueilla. Ilmaantuvuus kertoo tautitapausten määrän per 100 000 asukasta 14 vuorokauden ajalta.

THL:n johtajan Mika Salmisen mukaan koronalukujen kehitys on huolestuttava, koska syksy on vasta alussa ja talvi on vielä tulossa.