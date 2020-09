Suomessa on nyt todettu lähes 10 000 koronatartuntaa – vuorokaudessa 100 uutta tapausta

Kahden viikon ajalta tartuntoja on 1 242. Luku on 653 tapausta enemmän kuin edeltävän kahden viikon jakson 589 tartuntaa.

Viimeisten seitsemän vuorokauden aikana tartuntoja on raportoitu yhteensä 704. Edeltävällä vastaavalla ajanjaksolla tartuntoja raportoitiin 538. Tartuntamäärät kasvoivat siis 166 tapauksella.