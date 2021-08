THL teki mallinnukset koronan mahdollisista kehityskuluista: Rajoituksia ei kannata poistaa kertarysäyksellä

Malleissa on huomioitu rokotekattavuuden nousun lisäksi myös muun muassa rokotteiden tehon lasku ajan myötä. Rokotuskattavuus on malleissa oletettu tasolle 80–90 prosenttia yli 12-vuotiaissa henkilöissä. Arvioita on tehty rokoteteholla 80 ja esimerkiksi 60 prosenttia.