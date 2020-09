THL:n Puumalainen Ylellä: Elo-syyskuun koronatartunnoista ainakin 200 lähtöisin ravintoloista, yhdestä helsinkiläisravintolasta 40 tartuntaa

Osa todetuista tartunnoista onkin peräisin ravintoloista. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ylilääkäri Taneli Puumalainen kertoi Ylellä, että elo-syyskuun tartunnoista ainakin 200 on peräisin ravintoloista.

– On vaikea sanoa täysin varmuudella, mistä tartunnat ovat peräisin. On kuitenkin vahva todennäköisyys, että parisataa tartuntaa on tullut viimeisen kahden kuukauden aikana.