THL: Syntyvyys kääntyi jälleen laskuun – synnytyksiä käynnistettiin viime vuonna aiempaa enemmän

Syntyneiden lasten määrä vähenee edelleen, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Viime vuonna Suomessa syntyi lähes 45 200 lasta, mikä on yhdeksän prosenttia vähemmän kuin toissa vuonna. Käytännössä tämä tarkoittaa, että vuosien 2020–2021 pienen kasvun jälkeen syntyvyyden lasku on jälleen jatkunut. Ennakkotietojen mukaan tämän vuoden tammi–syyskuussa syntyi taas 4,5 prosenttia vähemmän lapsia kuin edellisvuonna.

Käynnistettyjen synnytysten määrä kasvussa

Viime vuoden synnytyksistä 35 prosenttia käynnistettiin. Osuus on suurempi kuin koskaan aiemmin.



– Käynnistykset ovat yleisempiä ensisynnyttäjillä ja 40 vuotta täyttäneillä synnyttäjillä. Käynnistyksen todennäköisyys kasvaa myös äidin painoindeksin mukaan ja on korkeampi niillä, jolla on kroonisia sairauksia ennen raskautta, kertoi tiedotteessa THL:n tutkimusprofessori Mika Gissler.



Sektioiden eli keisarileikkausten osuus synnytyksistä viime vuonna oli lähes 20 prosenttia. Kymmenen vuotta aiemmin osuus oli 16,4 prosenttia.



Sektioiden määrään vaikuttavat samat asiat kuin synnytyksien käynnistämiseen.



– Sektioiden määrään vaikuttavat monet asiat. Näitä ovat muun muassa synnyttäjän ikä, aikaisemmat synnytykset, synnytyspelko ja hoitokäytännöt, Gissler sanoi.



35 vuotta täyttäneille ensisynnyttäjille tehtiin 15 prosenttiyksikköä enemmän keisarileikkauksia kuin nuoremmille ensisynnyttäjille.