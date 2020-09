THL: Koronavilkku ladattu yli kaksi miljoonaa kertaa – yli kaksisataa ilmoittanut tartunnasta sovellukseen

Koronatartunnastaan on koronavilkkuun ilmoittanut 218 sovelluksen käyttäjää. Tartunnasta ilmoitetaan syöttämällä sovellukseen terveydenhuollon ammattilaiselta saatu kertakäyttöinen avauskoodi. Koodin syöttämisen jälkeen sovellus lähettää altistumisesta tiedon niille sovelluksen käyttäjille, jotka ovat oleskelleet henkilön lähellä.

THL kertoo, että tämän kuun aikana 35 prosenttia henkilöistä, joilla on todettu koronavirustartunta, on ilmoittanut tartunnasta sovelluksella.

– Meillä kaikilla on nyt aito mahdollisuus auttaa tartuntaketjujen katkaisussa, koska niin moni meistä on ottanut Koronavilkun käyttöön. Tämän lisäksi meidän on muistettava ehkäistä koronaviruksen leviämistä huolehtimalla mm. hyvästä käsihygieniasta, turvaväleistä ja kasvomaskien suosituksen mukaisesta käytöstä, sanoo tiedonhallintajohtaja Aleksi Yrttiaho THL:n tiedotteessa.