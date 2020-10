Koronavilkku toimii nyt myös englanniksi – sovellusta ladattu jo 2,3 miljoonaa kertaa

Sovelluksen kielen voi vaihtaa englanniksi suoraan Koronavilkun asetuksista, kun aiemmin se on pitänyt vaihtaa puhelimen asetuksista.

Koronavilkkua on ladattu 2,3 miljoonaa kertaa.

Koronavilkku on tarkoitettu koronaviruksen tartuntaketjujen jäljittämiseen. Sovelluksen on määrä lähettää ilmoitus, jos puhelimen käyttäjä on mahdollisesti altistunut koronavirukselle.