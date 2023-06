THL: Kokaiinin käyttö lisääntynyt pääkaupunkiseudulla

– Stimulanttien käytön osalta Suomi on selkeästi jakautunut. Etenkin pääkaupunkiseudulla stimulanttien käyttö on runsasta ja jälleen kasvusuunnassa, mutta useissa kaupungeissa tilanne on ollut varsin tasainen. Kokaiinia on tyypillisesti käytetty näissä kaupungeissa hyvin vähän tai ei laisinkaan, sanoo kehittämispäällikkö Aino Kankaanpää THL:stä tiedotteessa.