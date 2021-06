THL: Kaksi koronarokotetta saaneiden matkustajien ei tarvitse käydä testissä maahantulopisteellä

Lisäksi testiin ei tarvitse ohjata matkustajaa, joka on sairastanut koronataudin viimeisen kuuden kuukauden sisällä sekä saanut vähintään yhden rokoteannoksen vähintään viikkoa aiemmin.

Koronatestiin ei tarvitse mennä rajalla myöskään siinä tapauksessa, jos matkustajalla on todistus yhdestä koronarokoteannoksesta ja viimeisestä rokotuskerrasta on kulunut vähintään kaksi viikkoa. Tässä tapauksessa terveysviranomaiset pyytävät matkustajalta yhteystiedot, jotta tämä voidaan ohjata koronatestiin, kun maahantulosta on kulunut vähintään 72 tuntia.