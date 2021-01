Finnair alkaa vaatia Suomeen matkustavilta negatiivista koronatestiä

Negatiivinen testi saa olla korkeintaan 72 tuntia vanha matkan alkaessa. Antigeenitesti on otettava aikaisintaan 48 tuntia ennen matkaa. Lennolle pääsee myös lääkärintodistuksella, jonka mukaan matkustaja on sairastanut koronavirusinfektion viimeisen 6 kuukauden aikana ja on täysin parantunut.