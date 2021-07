THL: Itärajalla ensimmäiset EM-kisojen aikana testatut näytteet ovat deltamuunnosta

Pienen otannan sekvensoinnissa on pystytty todentamaan jokaisen näytteen olevan herkemmin tarttuvaa muunnosta.

Maailman terveysjärjestö WHO on nostanut deltamuunnoksen huolestuttavien virusmuunnosten joukkoon, sillä nykyisen tiedon mukaan se on tehokkaasti leviävä.