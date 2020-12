THL ei ole antamassa uutta suositusta Britanniasta matkustamisesta ennen joulua

Kiviranta ei ole tietoinen, että Suomi olisi tekemässä muutosta välittömästi suorien lentojen peruutuksiin. Hänen mukaansa THL on mukana asiaan liittyvissä keskusteluissa, joita käydään ministeriöiden ja hallituksen välillä.

– Olemme THL:ssä odottavalla kannalla. Päätökseen vaikuttaa varmasti se, mitä muut maat tekevät tilanteeseen liittyen. Kaksi tai kolme maata on tietojemme mukaan vasta vapauttanut uudestaan matkustuksen. Tämänhetkinen käsitykseni on, että asetetut lentokiellot ja rajoitukset ovat vielä pääsääntöisesti voimassa, Kiviranta sanoo.

Epätietoisuus huolettaa kovasti

Britannian terveysviranomaisten suurin huoli uudessa variantissa on Kivirannan mukaan se, että variantin leviämiskyky on suurempi verrattuna vanhaan. Myös epätietoisuus sen tarkasta käyttäytymisestä huolettaa.

– Britannian terveysviranomaiset kertoivat, että variantti huolestuttaa heitä todella paljon. Ei ole tarkkaa tietoa siitä, mikä on variantin vaikutus taudin vakavuuteen ja toisaalta, mikä on rokotteen teho uuteen varianttiin. Tämä sai eri maiden terveysviranomaiset tulemaan johtopäätökseen, että koska tapausmäärien nouseminen on alkanut pääsääntöisesti joulukuussa uuden variantin johdosta ja tarvitaan lisäaikaa varustautua, olisi hyvä rajoittaa liikennettä Britanniasta.