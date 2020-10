Katso pitkä lista uusista suosituksista: Näin koronan leviämistä halutaan hillitä harrastuksissa ja kulttuurin saralla

Epidemian perustaso

• Harrastustoiminnassa ja julkisten tilojen käytössä on huolehdittava, että osallistujien ja seurueiden on tosiasiallisesti mahdollista välttää lähikontakti toisiinsa.

Epidemian kiihtymisvaihe

• Epidemian kiihtymisvaiheessa julkisten tilojen käytössä täytyy huolehtia siitä, että osallistujien ja seurueiden on tosiasiallisesti mahdollista välttää lähikontakti toisiinsa.

• Kaikenikäisten ryhmäharrastustoiminta on lisäksi järjestettävä siten, että osallistujien ja seurueiden on tosiasiallisesti mahdollista välttää lähikontakti toisiinsa.

Epidemian leviämisvaiheessa

• Lasten ja nuorten harrastusten kohdalla on kuitenkin syytä käyttää erityistä harkintaa. Lapsilla koronatartuntojen leviäminen on aikuisia epätodennäköisempää ja harrastusryhmien toiminnan tilapäiseen keskeyttämiseen liittyvät haitat voivat olla suurempia kuin aikuisilla.

• Perusperiaatteena on, että tartuntariski kasvaa, jos ei ole mahdollista säilyttää riittäviä turvaetäisyyksiä (vähintään 2 m henkilöiden välillä jatkuvasti), maskia ei voida käyttää ja harrastukseen liittyy hengästymistä tai voimakasta äänenkäyttöä.

• Tautiriski on suurentunut erityisesti sisätiloissa harjoitettavissa joukkue- ja kontaktilajeissa joissa kontaktitilanteiden välttäminen on vaikeaa. Myös kuorolauluun on liittynyt tutkimusten mukaan suurentunut tartuntariski.