Therian-huuma näkyy kaupassa – eläinmaskit viedään nyt käsistä

Therian on ihminen, joka samaistuu eläimeen. Hän voi kokea omaavansa tietyn eläimen sielun tai kuuluvansa tiettyyn eläinlajiin. Termi on lyhenne sanasta therianthropy.

Asiasta on uutisoitu laajalti viime päivinä, kun joensuulaiskoulu kielsi kasvoja peittävät maskit koulun alueella kasvaneen therian-ilmiön vuoksi. Koulun mukaan syynä kieltoon oli se, että oppilaat pitää pystyä tunnistamaan.

Suosio kasvoi pikku hiljaa

Saviluoto on myynyt tänä vuonna satoja ja satoja maskeja, mutta vielä vuosi sitten niitä ei ollut edes tarjolla.

Kaikki sai alkunsa, kun askarteluliikkeessä kävi lukuisia nuoria kysymässä maskien perään. Saviluoto päätti vajaa vuosi sitten hankkia therian-aiheisia maskeja myymälänsä tarjontaan. Sen jälkeen niiden myynti on kasvanut pikkuhiljaa.

Millainen ilmiö on nuorten keskuudessa suosittu therian?

Rajana oma mielikuvitus

– Heillä on ihan mieletön kuvitus. He tekevät susia, kettuja, vain mielikuvitus on rajana.