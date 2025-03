Therese Johaugin tapa ihmetyttää MM-hiihdoissa

Therese Johaugilla on poikkeuksellinen tapa tarttua puhelimeen nopeasti kilpailun jälkeen. Luurin toisessa päässä on hahmo, jolle Johaug on soittanut niin kauan kuin muistaa.

– Jos kilpailu menee huonosti, hän soittaa melkein ennen kuin saavuttaa maaliviivan, Karstein Johaug sanoo NRK:n mukaan.

Therese Johaugin puhelu pikkuveljelleen on erittäin pitkä perinne. Aviomiehen astuttua kuvaan mukaan, luottohenkilöitä on kaksi.

– Keskustelen Nils Jakobin (aviomies) ja Karsteinin kanssa. Jaan ilon, turhautumisen ja kaiken heidän kanssaan. He tuntevat hyvin minut ja harjoitteluni, Johaug kertoo.

– Puhun heidän kanssaan heti kun pääsen maaliin. On heidän ansiotaan, että olen täällä, ja on hyvä päästä jakamaan ilot heidän kanssaan.

Aina jaettavana ei ole pelkästään iloa, mutta veljen puhelin soi 2-20 minuutin päästä kisan loppumisesta.

– Olen täysin rehellinen ja hän on rehellinen minulle, Karstein Johaug kommentoi.

Pikkuveljen analyysi apuna

On osittain pikkuveljen ansiota, että isosisko on kavunnut maailman huipulle. Hän on erittäin analyyttinen ja kertoo Thereselle, mitkä asiat ovat menneet hyvin ja missä on ollut parannettavaa.

– Puhumme kilpailussa ammatillisista asioista. Saatamme käydä läpi teknisiä asioita joita olemme työstäneet viime aikoina.

Pikkuveli on myös ollut isosti mukana Johaugin paluussa. Hän on seurannut harjoituksia tarkasti. Kesäkuussa kunto näytti menevän komeasti oikeaan suuntaan.

– Hän on ehkä puoli askelta edellä siitä, mitä toivoimme neljä kuukautta sitten, Karsten Johaug analysoi.

Vaikka kunto on ollut kaksikon toiveita parempi, ei se ole toistaiseksi riittänyt kuin kahteen hopeamitaliin MM-kisoissa.Johaug hävisi kultamitalin niukasti kahteen otteeseen Ruotsin Ebba Anderssonille, ensin 20 kilometrin yhdistelmäkisassa ja sen jälkeen 10 kilometrin perinteisen koitoksessa. Velipojan näkemyksen mukaan kilpasiskojen taso ei välttämättä ole noussut.

– Therese on mukana huipulla, vaikka hän on huonommassa fyysisessä kunnossa kuin aikaisemmin. Joten olen hieman skeptinen tason nousun suhteen. On toki mahdollista että olen myös väärässä, Karstein Johaug sanoo.

Trondheimissa Johaug on satsannut erityisesti 50 kilometrin kilpailuun, joka on vuorossa kisojen päätöspäivänä, sunnuntaina 9.3.