Hiihtotähti Therese Johaugin puoliso Nils Jakob Hoff ei ole enää lainkaan varma siitä, että hänen vaimonsa todella hiihtää vain kuluvan MM-kisatalven.

Johaug palasi kansainvälisen tason huippukisoihin täksi kaudeksi päätavoitteenaan MM-kisat Norjan Trondheimissa.

Alku näyttää lupaavalta, sillä Johaug dominoi viime viikonloppuna Norjan kansallisissa kisoissa Beitostölenissä naisten kymmenen kilometrin perinteisen tavan kilpailua. Tulevana viikonloppuna norjalaistähti nähdään maailmancupin avauksessa Rukalla.

Johaug lupasi aiemmin puolisolleen Hoffille, että hiihtää vain MM-kisakauden. Aavistus siitä, ettei tämä ehkä jääkään lopulliseksi ratkaisuksi, on alkanut hiipiä aviomiehen mieleen.

– En, en ole koskaan varma mistään häneen liittyvästä, Hoff hymähti NRK:lle.

– Hän sanoo haluavansa MM-kisoihin, ja sitten se on kerralla ohi sen jälkeen. Mutta sitten ei olekaan niin pitkä aika olympialaisiin, joten en tiedä.

Seuraavat talviolympialaiset kisataan Milanossa ja Cortinassa Italiassa helmikuussa 2026.

– Elän jatkuvassa pelossa, Hoff vitsaili.

– Otamme kisan kerrallaan. Katsotaan, että pääseekö hän MM-kisoihin ja miten ne menevät, ja sitten katsotaan tulevaa.

– Siitä on hyvät merkit, että hän on tehnyt hyvää työtä. Ensi viikonloppuna on kansainväliset kisat. Tämä on hyvä alku ja alamme rakentaa tästä, entinen huippusoutaja sanoo.