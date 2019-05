Theresa Mayn eroon on kaksi merkittävää syytä, sanoo yliopistotutkija – "Voi olla, ettei tästä selvitä ilman uusia vaaleja"

Britannian pääministeri Theresa May jättää tehtävänsä 7. kesäkuuta. Helsingin yliopiston yliopistotutkija Timo Miettinen sanoo, että johtajanvaihdolla konservatiivipuolue haluaa tukkia äänestäjien siirtymisen sitä radikaalimpiin puolueisiin.

– Varsinkin eurovaaleissa uusi brexit-puolue on ottamassa historiallisen suuren vaalivoiton, Miettinen kertoo.

Toinen syy erolle on, että Mayn oma väki pakeni pääministerin alta. Miettisen mukaan Mayn neuvottelemalle EU-erosopimukselle on konservatiiveissa enemmän vastustajia kuin kannattajia.

Miettisen mukaan syy brexit-prosessin jumiutumiseen ei kuitenkaan ole Mayssa, vaan Britannian parlamentissa. Siellä millekään eromallille ei ole löytynyt yksinkertaista enemmistöä. Ainoa enemmistö on kovan eron välttämisellä.

Uudet vaalit edessä?

Toistaiseksi Mayn seuraajakilpaan ei ole ilmoittautunut ehdokkaita. Ennakkospekulaatioissa Mayn korvaajaksi on kaavailtu entistä ulkoministeriä Boris Johnsonia, joka ehti jo tänään ilmoittautua kisaan, entistä brexit-ministeriä Dominic Raabia ja nykyistä ulkoministeriä Jeremy Huntia.

Miettisen mukaan he keikki suhtautuvat brexitiin kovemmalla linjalla kuin Theresa May.

BBC:n mukaan Mayn seuraajaehdokkaat ovat selvillä 10. kesäkuuta, ja maalla on uusi pääministeri kesäkuun loppuun mennessä.

– En näe, mikä on se reitti, jota uusi puheenjohtaja voisi tarjota ilman uusia vaaleja. Yksi vaihtoehto on, että Britannia ajautuu kovaan eroon, mutta parlamentilla on siinä sanansa sanottavana ennen kuin se tapahtuu.