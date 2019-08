Brexitin takaraja lähestyy uhkaavasti – taipuuko Boris Johnson EU:n vaatimuksiin? "Jos mitään ei tapahdu, niin sopimukseton Brexit on tosiasia"

Brittien tuore pääministeri Boris Johnson on ollut Euroopan-kiertueella. Hän tapasi Saksassa liittokansleri Angela Merkelin ja Ranskassa presidentti Emmanuel Macronin.

– Johnsonin politiikka on erilainen kuin edeltäjänsä Theresa Mayn. Mikäli Boris haluaa joustoa EU:n poikkeuksellisen yksimieliseen kantaan, mitä tulee Irlannin kysymykseen, niin on luontevaa, että hän aloittaa kierroksensa Saksasta ja Ranskasta. Suomen Lontoon-suurlähettiläs Markku Keinänen sanoo.

Poliittisia keskusteluja Britannian erosta on odotettu. Huhtikuussa maalle annettiin lisäaikaa lokakuun loppulle, ja sen jälkeen käytännössä vain yksi asia on muuttunut.

– Britanniassa on uusi pääministeri. Ongelmat sekä ratkaistavat kysymykset ovat samanlaiset eikä niissä ole edetty, pikemminkin päinvastoin. Luulen, että syksyllä todellinen ja keskeinen kysymys on, vältämmekö sopimuksettoman EU-eron vai emme, EU asioiden johtava asiantuntija Janica Ylikarjula sanoo.

Yksi suuri kysymys tällä hetkellä on, annetaanko brexitille vielä lisäaikaa.

Mikään kirkossa kuulutettu asia uusi lykkääminen ei kuitenkaan ole. Keinäsen mukaan on varmaa, ettei ainakaan Boris Johnson aio asiaa itse ehdottaa.

– Brittiparlamentilla on keinoja muuttaa tilannetta ja saada lisäaika, mutta onnistutaanko siinä ja löytyykö sieltä riittävää tahtotilaa, se ei ole yhtään itsestään selvä. Oletusarvo on, että, jos mitään ei tapahdu, niin sopimukseton Brexit on tosiasia lokakuun lopussa, Ylikarjula sanoo.