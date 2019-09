Pääministeri hävisi äänestyksen kovan brexitin estävästä laista, mutta hallituksella saattaa olla keinoja takataskussa – EU valmistautuu yhä sopimuksettomaan eroon

Ulkopoliittisen instituutin ohjelmajohtaja Juha Jokela arvioi, että Johnsonista ehkä tuntui, että hallituksen on mahdoton toimia ilman parlamentin luottamusta, ja siksi hän ehdotti uusia vaaleja.

Mutta voisi myös ajatella, että tämä tilanne oli Johnsonille nähtävissä, ja hän on avustajineen katsonut, että se on ainoa tapa saada asiaa eteenpäin, Jokela pohtii.

Kova brexit on yhä mahdollinen

Johnson on myös toistanut useasti viime päivinä, ettei hän aio pyytää lisäaikaa, ja Britannian täytyy lähteä EU:sta 31. lokakuuta.

Mitä jos lisäaikaa ei tulekaan?



– Tilanne on EU:lle hankala siinä mielessä, että tällä hetkellä sellaisesta ei ole tietoa, kun tilanne on niin epävakaa ja epävarma Lontoossa, Jokela sanoo.

Mahdollisten vaalien lopputulosta mahdoton ennustaa

Sumuvuoren mukaan Britannian järjestäytynyt ero on ollut koko ajan EU:n iso tavoite, eikä se ole muuttunut.

– Kaikki pyrkivät siihen, että päästäisiin mahdollisimman nopeasti eteenpäin ja neuvottelemaan EU:n ja Britannian tulevasta suhteesta, joka on myös tärkeä saada eteenpäin, Sumuvuori sanoo.

Jos vaaleihin päädytään, lopputulosta on vaikea ennustaa. Tällä hetkellä konservatiiveilla on selkeä johto työväenpuolueeseen, mutta tilanne elää yhä. Viimeisen vuoden aikana puolueiden kannattajaluvuissa on tapahtunut suuria muutoksia.