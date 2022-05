Tukholman kaupunki tarjoaa apuaan vuoden 2023 Euroviisujen järjestämisessä mikäli Ukraina voittaa

Tukholman kaupunki tarjoutuu mahdollisesti auttamaan vuoden 2023 Euroviisujen järjestämisessä, mikäli Ukraina voittaa 14. toukokuuta laulukilpailun finaalin, kertoo Aftonbladet . Ukrainan edustaja Kalush Orchestra kappaleellaan Stefania on tällä hetkellä Euroviisujen suurin ennakkosuosikki.

Aftonbladetin mukaan Tukholman pormestari sekä valtiovarainminiserti Anna König Jerlmyr on ottanut yhteyttä Ukrainan suurlähettilääseen ja esittänyt asiasta tarjouksensa.

Sodan takia Tukholma on lehden mukaan tarjonnut esimerkiksi Globen- tai Avicii -areenoja Euroviisujen toiseksi mahdolliseksi järjestämispaikaksi.

– Toivomme tietenkin, että Ruotsi voittaa lauantaina, mutta olemme myös pistäneet merkille Ukrainan suosion ja on erittäin todennäköistä, että he voittavat, König Jerlmyr kommentoi.

– Ilmassa on roikkunut kysymys siitä, pystyykö esimerkiksi Kiova todella isännöimään Euroviisuja vuonna 2023. Kyseessä on suuri hanke, ja sodan sekä jännittyneen tilanteen vuoksi on tärkeää, että muut maat astuvat nyt esiin ja tarjoavat apuaan.