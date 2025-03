Conan O’Brien juontaa vuoden 2026 Oscar-gaalan

Juontaja-koomikko Conan O’Brien hyppää Oscar-gaalan lavalle juontotehtävissä myös vuonna 2026.

Juontaja-koomikko Conan O’Brien tekee paluun Oscar-gaalan juontajaksi vuoden 2026 maaliskuussa. Hän juonsi kyseisen tapahtuman myös tänä vuonna maaliskuussa.

Asiasta ilmoittivat Yhdysvaltain elokuva-akatemian toimitusjohtaja Bill Kramer ja akatemian puheenjohtaja Janet Yang, jotka vahvistivat myös Emmy-palkitun tuottajatiimin Raj Kapoorin ja Katy Mullanin paluun, jotka johtavat show'ta jo kolmantena vuonna peräkkäin.

– Conan oli täydellinen juontaja – hän johdatti meidät taitavasti läpi illan huumorilla, lämmöllä ja kunnioituksella, Kramer ja Yang sanoivat lausunnossaan.

O'Brien vitsaili lausunnossaan ensi vuoden pestistään.

– Ainoa syy, miksi juonnan Oscar-gaalan ensi vuonna, on se, että haluan kuulla Adrien Brodyn lopettavan puheensa, O’Brien sanoi.

Brodyn parhaan miesnäyttelijän puhe elokuvasta The Brutalist oli seremonian historian pisin.

Aiemmin tässä kuussa pidetty 97. Oscar-gaala keräsi korkeimmat katsojaluvut viiteen vuoteen: lähetys keräsi yhteensä 19,69 miljoonaa katsojaa. Gaalassa palkitaan vuosittain parhaat elokuvat ja niiden tekijät.

Oscar-gaalaa juhlitaan 15. maaliskuuta 2026 Dolby Theatressa Los Angelesissa.

O’Brien isännöi tällä hetkellä podcastia nimeltään Conan O'Brien Needs a Friend ja Conan O'Brien Must Go -matkasarjaa. Hän esiintyy myös tulevassa elokuvassa nimeltään If I Had Legs I'd Kick You.

Lähde: Variety