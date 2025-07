Aurinkoa pakaroille! Näyttelijä julkaisi vaimostaan alastonkuvan Emmy-ehdokkuuden johdosta

Kristen Bellin mies onnitteli vaimoaan erikoisella julkaisulla.

Emmy-palkintojen ehdokkaan julkaistiin aikaisemmin tällä viikolla. Tänä vuonna pystistä parhaana näyttelijänä komediasarjassa kisaa Kristen Bell. Bell tähdittää uutta Nobody Wants This -komediaa.

Näyttelijän mies Dax Shepard päätti onnitella kultaansa yllättävällä julkaisulla.

Hän jakoi Instagram-seuraajille otoksen Bellista joogaamassa auringonpaisteessa alaspäin katsova koira -asennossa. Näyttelijällä on yllään kuvassa ainoastaan sukat.

– Ihmiset eivät ehkä tiedä, mitä kaikkea kulissien takana tapahtuu, jotta Kristenin kaltainen Emmy-ehdokkuussuoritus saadaan aikaan. Tämä saattoi olla osa hänen harjoitustaan, mutta se tuntui oikealta. Onnea, hän kirjoitti.

Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen täältä.

Kuvan kommenttikenttä täyttyi nopeasti hulvattomista reaktioista ja onnitteluista.

Näyttelijäpariskunta kihlautui 2010 ja meni naimisiin vuonna 2013. Kaksikolla on kaksi lasta Lincoln ja Delta. Bell on tunnettu Veronica Mars -sarjasta ja hittianimaatiosta Frozen. Shepard näytteli pitkään muun muassa Parenthood-sarjassa.