Thaimaan 12-vuotias "Greta Thunberg" taistelee ympäristön puolesta ja kerää muovikasseja likaisesta kanavasta suppilaudalta käsin – katso kuvat

– Yritän pysyä optimistina, mutta olen myös vihainen. Maailmamme on katoamassa, hän sanoo.

Ruotsalaisen 16-vuotiaan ilmastoaktivistin Greta Thunbergin innoittamana Lilly on muun muassa järjestänyt istumalakkoja ympäristön puolesta Thaimaan hallintorakennusten edessä.

Kaupoilta varovaisia myönnytyksiä



Thaimaalainen käyttää keskimäärin 3000 muovipussia vuodessa. Se on 12 kertaa enemmän verrattuna EU-maan kansalaisen keskimääräisen muovipussin kulutukseen.

Pikaruoan kääreet ja take away -kahvien mukit kasvattavat entisestään korkeaa jätevuorta. Muovia tuottava petrokemian teollisuus on lisäksi tärkeä Thaimaan taloudelle ja työllistää kymmeniätuhansia ihmisiä.