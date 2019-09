Ilmastolakko sai miljoonat ihmiset liikkeelle ympäri maailman – katso, kuinka varsinkin nuoret marssivat sankoin joukoin luonnon puolesta

Päivä huipentui New Yorkissa järjestettyyn mielenosoitukseen, johon myös Thunberg osallistui. Manhattanille oli kokoontunut tuhansia nuoria.

Ilmastolakkoilijat täyttivät New Yorkin kadut perjantaina.

Ilmastolakkoilijat täyttivät New Yorkin kadut perjantaina.

Hän on yksi niistä yhdysvaltalaisista aktivisteista, jotka puhuivat kongressin edessä Washingtonissa yhdessä Thunbergin kanssa aiemmin viikolla. Margolinin mielestä on ollut ihmeellistä tavata Thunberg.

New Yorkin pormestari Bill de Blasio ilmaisi Twitterissä kannattavansa marssia.

– New York on nuorisomme rinnalla. He ovat meidän omatuntomme, hän tviittasi.