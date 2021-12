Teuvo Teräväinen saavutti komean merkkipaalun NHL:ssä

27-vuotias Teräväinen on nyt pelannut 471 ottelua NHL:n runkosarjassa ja merkannut tehopisteet 100+219=319. Teräväisellä on nyt menossa yhdeksäs kausi NHL:ssä. Kolme vuotta nuoremmalla Aholla on kasassa 388 runkosarjaotteluun tehopisteet 155+187.