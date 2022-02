Teuvo Teräväinen rikkoi komean rajapyykin Carolinassa

Tehopiste oli Teräväiselle jo uran 300:s (92+208) Carolina Hurricanesin paidassa. Juonikas suomalaistähti rikkoi rajapyykin 379 ottelussa. Teräväistä nopeammin 300 tehopistettä Carolinassa on kerännyt vain Ray Whitney (325 peliä), Sebastian Aho (349 peliä) ja Eric Staal (356 peliä).

Teräväinen on edustanut Carolinan lisäksi myös Chicago Blackhawksia. 27-vuotias suomalainen lähestyy myös toista merkittävää rajapyykkiä, sillä hän on pelannut NHL:ssä jo 494 ottelua, joiden aikana hän on saalistanut tehot 109+235=344.