Jääkiekon NHL:ssä ennen runkosarjan alkua pelattavissa harjoitusotteluissa Chicago Blackhawks voitti Minnesota Wildin 4–1. Chicagon Teuvo Teräväinen syötti kaksi joukkueensa maalia.

Molemmat Teräväisen syöttämät maalit teki Frank Nazar. Ensimmäisessä osumassa Teräväinen löysi Nazarin komeasti maalin kulmalta ylivoimalla, ja yhdysvaltalainen sai laittaa kiekon tyhjään reppuun. Toinen Teräväisen ja Nazarin yhteistyönä syntyneistä osumista syntyi aivan ottelun lopussa. Teräväinen laittoi purkukiekon suoraan Nazarin lapaan keskialueelle, josta hän siirsi kiekon tyhjänä ammottavaan maaliin.

Yön muissa otteluissa Edmonton Oilers kaatoi Vancouver Canucksin maalein 4–3. Vancouverin Aatu Räty teki joukkueensa avausmaalin. Edmontonin Kasperi Kapanen ja Atro Leppänen jäivät pisteittä.

Columbus Blue Jackets kertoi verkkosivuillaan tiivistäneensä harjoitusleiriryhmäänsä. Se tarkoitti kahdelle leirillä mukana olleelle suomalaishyökkääjälle sitä, että he jäivät ilman paikkaa Columbuksen NHL-miehistössä.