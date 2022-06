Testasimme kodin likaisimman paikan: Yksi kohde oli ehdoton pöpöpesäke – kännykän mikrobimäärä puolestaan yllätti

Koti on täynnä mikrobeja eli pieneliöitä, jotka rakastavat likaa. Mikrobeja ei näe paljaalla silmällä, joten Viiden jälkeen -ohjelma pyysi laboratorion avuksi ottamaan näytteitä muun muassa tiskirätistä, jääkaapista, vessasta ja eteisestä. Mikrobeja ovat muun muassa bakteerit, virukset, homeet ja jotkin loiset, kuten alkueläimet.

Laboratoriokokeissa selvisi, että yksi kohde on ehdoton ykkönen. Mikrobiologian tiimipäällikkö Hanna Sipari MetropoliLabista seurasi näytteiden ottoa kotona ja kertoi Viiden jälkeen -ohjelmalle karut tulokset.

– Likaisin paikka kotona oli tiskirätti, joka kasvoi aivan valtavia määriä. Koko näytteessä oli 33 miljardia pesäkettä. Siellä on kaikennäköistä: sekä ympäristö- että ihmisperäisiä mikrobeja.

Liika siivous voi olla jopa terveydelle haitallista

– Me elämme ja meidän tulee elää pöpöjen kanssa hyvässä symbioosissa. Niitä on meissä sisällä ja meidän ympärillä, tuhansia lajeja ja triljoonia kappaleita, Valmu sanoo.

– Meillä on myös todella pahoja bakteereja, joissa on myrkkyjä. Ne ovat yleensä hyvin vahvoja ja kestävät jopa antibiootteja, eivätkä kuole desinfioimalla. Jos me tapamme kaikki hyvät bakteerit desinfiomalla kotiamme ja itseämme, saavat pahat bakteerit ylivoiman.