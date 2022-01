Milloin viimeksi imuroit täältä? Kiinnitä huomiota yhden tietyn paikan siivoukseen

Kodin pitäisi tietenkin olla rentouttava paikka, jossa on helppo hengittää. MindBodyGreen -sivusto kuitenkin huomauttaa, että joillekin oma koti voi aiheuttaa jopa allergisia oireita.

Sivusto haastatteli Yhdysvalloissa toimivassa Test My Home -yrityksessä toimivaa Ryan Blaseria, jonka toimenkuvaan kuuluu tarkastaa koteja allergeenien ja homeitiöiden varalta. Kerätessään näytteitä Blaserilla on yksi erityisen likainen paikka epäilyksen kohteena heti alkuun.

– Kun teen kotitarkastuksia, yleensä paras paikka, josta kerään pölyä, on päämakuuhuoneen sängyn alta, Blaser kertoo sivustolle.

Näytteet paljastavat inhottavan yllätyksen

"Nimitys jollekin epämääräiselle"

"Pölyallergiassa" kyse on oikeastaan pölyyn sitoutuneista ärsyttävistä aineista. Huonepöly voi sisältää muun muassa eläinten hilsepölyä, kasvi- ja hyönteispölyä, rakennus- ja sisustusmateriaaleista peräisin olevia hiukkasia, tekstiilikuituja, kosmeettisia aineita ja bakteereita.

– Pölyallergia on yleisnimike jollekin epämääräiselle. Me emme ole allergisia pölylle, vaan allergeeneille, joita voi olla hengitysilmassa, allergologi Péter Csonka Terveystalosta on tiivistänyt.