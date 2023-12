Tesla-kiista levisi Suomeenkin – AKT ilmoitti tukitoimista Elon Muskia vastaan

Kuljetusten saarto alkaa 20. joulukuuta satamissa

STT:n mukaan ruotsalainen ammattiliitto IF Metall oli pyytänyt AKT:lta apua. STT kertoo, että Tesla ei ole suostunut IF Metallin vaatimukseen työehtosopimuksen solmimisesta korjaamoidensa työntekijöiden kanssa. Muutamia viikkoja sitten tilanne kärjistyi lakoksi.

– IF Metallilla ja sen ruotsalaisilla työntekijöillä on AKT:n täysi tuki. On olennainen osa pohjoismaista työmarkkinajärjestelmää, että meillä on kattavat työehtosopimukset ja liitot tukevat toisiaan, AKT:n puheenjohtaja Ismo Kokko sanoo AKT:n tiedotteessa.