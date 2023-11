Teslan ja Ruotsin ay-liikkeen kiista laajenee – autojen maahantuonti voi katketa

Aluksi lakko koski noin 130:tä autokorjaamon työntekijää kymmenellä korjaamolla seitsemässä kaupungissa. Perjantaina lakko laajeni niin, että sen piirissä on noin 470 työntekijää 17 autokorjaamolla, joilla huolletaan myös muita automerkkejä. Työtaistelu koskee pelkästään Teslojen korjaamista. IF Metall ja Tesla ovat lakon kestäessä jatkaneet neuvottelujaan. Seuraava tapaaminen on sovittu maanantaiksi. Kumpikaan osapuoli ei ole kommentoinut neuvottelujen edistymistä.

Ruotsin työmarkkinamallissa lähes 90 prosenttia työntekijöistä on työehtosopimusten piirissä. Sopimusmalli on erilainen kuin Suomessa siltä osin, että automaattista yleissitovuutta ei ole, vaan sopimukset hyväksytään erikseen joka työpaikalla.



IF Metall ei ole kertonut, kuinka moni Teslan korjaamoiden työntekijä on liiton jäsen. Liiton mukaan Teslan työntekijöiden ehdot ja palkat ovat työehtosopimuksen puuttumisen takia heikommat kuin alalla keskimäärin.



Dagens Nyheterin nimettömänä haastattelema Teslan korjaamon työntekijä kertoo, etteivät läheskään kaikki hänen työpaikkansa työntekijät ole osallistuneet lakkoon. "Nils" on itse lakossa ja kertoo, että monet Teslan työntekijät ovat hyvin nuoria. Jotkut eivät edes tiedä, mikä työehtosopimus on.



– Täällä ei ole vanhempia liittoon kuuluvia ihmisiä kertomassa heille siitä, hän sanoo lehdelle.



Teslan toimitusjohtaja, monimiljardööri Elon Musk, on vastustanut työntekijöiden järjestäytymisyrityksiä kaikissa yrityksissään.



Ruotsin kuljetustyöntekijöiden liitto on ilmoittanut suunnittelevansa tukitoimia IF Metallin avuksi, jos sopua ei pian synny. Liitto ilmoittaa keskeyttävänsä Teslojen maahantuonnin neljässä satamassa ensi tiistaista lähtien, ellei sopua synny sitä ennen.