Ruotsin Tesla-lakko uhkaa laajeta kaikkiin maan satamiin

IF Metall on vaatinut Teslaa allekirjoittamaan työehtosopimuksen. Tesla pysytteli pitkään vaitonaisena, mutta ilmoitti tiistaina uutistoimisto TT:lle, ettei sillä ole mitään aikomusta hyväksyä työehtosopimusta.

– On valitettavaa, että IF Metall on tarttunut näihin toimiin. Tesla noudattaa ruotsalaisia työmarkkinasääntöjä, mutta kuten monet muut yritykset, olemme päättäneet olla solmimatta työehtosopimusta. Tarjoamme jo vastaavia tai parempia sopimuksia kuin niillä työpaikoilla, joilla on työehtosopimukset, emmekä näe mitään syytä solmia muita sopimuksia, Tesla ilmoitti kirjallisessa vastauksessa TT:lle.