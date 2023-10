Teslan ruotsalaiset korjaamot menivät lakkoon – tilanne saattaa laajentua

Tesla on torjunut vaatimuksen ja sanoo, ettei se solmi työehtosopimuksia missään päin maailmaa.

Lakon piirissä on 130 työntekijää seitsemällä paikkakunnalla, mutta lakon kattavuus on jäänyt epävarmaksi, koska kaikki työntekijät eivät ole liiton jäseniä. Tesla on liiton mukaan uhannut hankkia työpaikoille rikkurityövoimaa.