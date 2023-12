Tesla-taistelu leviää – Tanskan suurin ammattiliitto lähdössä tukilakkoon

Tanskan suurin ammattiliitto 3F on antanut lakkovaroituksen sähköautovalmistaja Teslalle, kertoo tanskalainen televisiokanava TV2 . Lakkovaroitus merkitsee, että ahtaajia ja kuljettajia edustava 3F Transport aikoo 14 päivän kuluttua aloittaa tukilakon ruotsalaisen IF Metallin työtaistelun tueksi.

– Vaikka olisi yksi maailman rikkaimmista, ei sääntöjä voi tehdä oman mielensä mukaan. Meillä on Pohjoismaissa sopimuksia työmarkkinoilla, ja niitä täytyy noudattaa, jos haluaa tehdä täällä liiketoimintaa, sanoi 3F Transportin puheenjohtaja Jan Villadsen televisiokanavalle.

Lakon alkaessa tanskalaisliiton jäsenet eivät ota vastaan tai kuljeta Tesloja, jotka ovat menossa Ruotsiin. Tesla-kiista alkoi lokakuun lopulla Ruotsissa, kun IF Metall vaati Teslaa solmimaan työehtosopimuksen korjaamoidensa työntekijöiden kanssa. Tesla on kieltäytynyt, ja tukilakkorintamaan on lähtenyt yhdeksän muutakin ruotsalaista liittoa.