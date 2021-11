Terveysministeri: Saksassa meneillään rokottamattomien pandemia, tehohoitopaikat paikoin loppumassa

– Meillä on meneillään pääasiassa rokottamattomien pandemia, ja se on valtava, Spahn sanoi puhuessaan medialle.

Terveysministeri ilmaisi turhautumisensa hidastuneeseen rokotustahtiin ja siihen, että 18–59-vuotiaista suuri osa on edelleen rokottamattomia. Saksan väestöstä reilut 66 prosenttia on täysin rokotettu, mutta tämänhetkinen rokotustahti on Spahnin mukaan riittämätön.